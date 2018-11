Válka v Jemenu trvá čtyři roky. Od té doby se proměnila v jednu z největších humanitárních krizí na planetě. Zatímco boje si od roku 2014 vyžádaly tisíce obětí, největším nebezpečím pro místní obyvatele je nedostatek jídla a žalostné životní podmínky. Nevládní organizace Save the Children ve středu přišla s tragickou bilancí. Podle ní mohlo na podvýživu a nejrůznější nemoci zemřít až 85 tisíc dětí ve věku do pěti let. Jemen od roku 2015, kdy do něj na straně oficiální vlády Mansúra Hádího vstoupila vojska arabské koalice v čele se Saúdskou Arábií, připomíná spíš peklo. Sužuje ho blokáda a těžko se do něj dopravuje humanitární pomoc. Podle OSN trpí v zemi hladem až 14 milionů lidí. Humanitární katastrofa zabíjí víc lidí než ozbrojené střety vojáků s hútíjskými rebely podporovanými Íránem. Podle OSN kvůli nemocem a podvýživě zemřelo v Jemenu už 10 000 civilistů. Těžká podvýživa ohrožuje na 1,3 milionu dětí. Na každé dítě, které v Jemenu zabije bomba nebo kulka, připadají desítky jiných dětí, jež zemřou hlady. S katastrofální situací se rozhodly něco udělat vlády Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů. Přislíbily poskytnout jemenským obyvatelům 500 milionů amerických dolarů (11,4 miliardy korun). Peníze budou poukázány nevládním organizacím a agenturám OSN. OSN mezitím připravuje mírové dohody, které ale neustále ztroskotávají. Šíitští povstalci jednou slíbí pozastavení bojů, ty se ale vzápětí znovu rozpoutají. Největší boje se odehrávají v přístavu Hudajdá. Právě tam, kudy má proudit jediná humanitární pomoc Jemencům.

