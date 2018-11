Od našeho spolupracovníka z USA - Nad zacpanou dálnicí u baseballového stadionu v St. Louis září tabule, kde se reklamy střídají s informacemi o dění ve světě. Ještě včera tam svítilo oznámení z šachového mistrovství světa. Fabiano Caruana − Magnus Carlsen 4,5:4,5. Pro obyvatele Missouri je to důležitá zpráva, protože prvně jmenovaný pochází z jejich města. Upadající město amerického Středozápadu se stalo globální šachovou metropolí díky elánu místního miliardáře Rexe Sinquefielda. Ten se rozhodl, že ze svého rodiště učiní kolébku velmistrů. Daří se mu to − Fabiano Caruana ze St. Louis, všemi nazývaný Fabi, právě svádí nad šachovnicí bitvu o titul mistra světa."Pravda, kdyby Caruana vyrazil s našimi baseballovými 'Kardinály' do baru, budou přítomní říkat, že tam jejich sportovci popíjejí s nějakým brýlatým chlapíkem," směje se Benjamin Hochman, novinář místního deníku St. Louis Post-Dispatch. Poslední americký šachista, kterého všichni znali, byl Bobby Fischer. V roce 1972 se za obrovské pozornosti úspěšně utkal o titul mistra světa se sovětským obhájcem Borisem Spasským, čímž se studená válka na chvilku přesunula nad kostkovaný povrch. "Nyní duelu s trojnásobným světovým velmistrem z Norska sice chybí geopolitický rozměr, ale pokud vyhraje, stane se i tak celebritou. Amerika totiž miluje své šampiony," dodává žurnalista.