Nikdy nepůjdu do politiky, nemám pro to předpoklady, jsem diskvalifikovaný, prohlásil Andrej Babiš v roce 2011. Uplynulo sedm let, tentýž muž je premiérem a volá: "Nikdy neodstoupím, to si zapamatujte." Babiš zjevně ušel dlouhou cestu a Česko ji ušlo s ním. Země se změnila, politicky a hodnotově, do jisté míry i ekonomicky. Proč k tomu došlo? Navzdory kauzám, které se kolem Babiše točí, jeho podpora neustává. Jak dlouho ještě může jeho éra trvat a kam může zemi dovést?

V Babišově hodnocení českými voliči vidíme dvě zcela odlišné perspektivy. Příznivci ho oceňují jako premiéra, za jehož vlády se zemi daří a který k nim mluví jejich jazykem. Podporu mu vyjadřují ve volbách, kde se jeho hnutí ANO může spolehnout na stabilních 30 procent hlasů. Babiš si udržuje dominantní pozici ve vládě. Odpůrci mu naopak vyčítají spolupráci s komunistickou Státní bezpečností nebo podezření z podvodu při čerpání dotací na Farmu Čapí hnízdo. A označují ho za nebezpečí pro demokracii. První perspektiva ale zatím vítězí.

Pro důvod se musíme vrátit do doby před osmi lety, kdy druhý nejbohatší Čech hnutí ANO zakládal. Množství politických kauz, vnímaných veřejností jako korupční, dosáhlo tehdy tak vysoké úrovně, že naprosto znevěrohodnilo dosavadní stranickou politiku. A Babiš byl na tuhle situaci, umocněnou navíc ekonomickou krizí, dokonale připraven − finančně, osobně i marketingově.

Dobu od roku 1989 dokázal vykreslit jako čas zmaru, popsat ji v jednoduchých sloganech jako "všetci kradnú" nebo "zkorumpované tradiční strany" a sám sebe nabídnout jako řešení pod sloganem "řídit stát jako firmu" a s příslibem "bude líp". Těží z toho dodnes. "Je nejvýraznějším politikem a zároveň je stále vnímaný jako symbol změny," říká sociolog Jan Hartl. I po sedmi letech v politice je Babiš nejpopulárnějším politikem − podle říjnového průzkumu STEM ho pozitivně hodnotí 50 procent respondentů.