Populačně silné ročníky z let 1974 až 1977, kterým na svět pomohla rodinám nakloněná opatření tehdejší vlády, nečeká v důchodu nic veselého. Ještě hůř než Husákovy děti na tom ale budou Husákovi vnuci. Hrozí, že lidé, kteří začnou pobírat důchody v roce 2040 a později, budou chudší než dnešní penzisté. Bude hodně důchodců a málo pracujících, kteří platí daně.

Předsedkyně Národní rozpočtové rady odhaduje, že půjde zhruba o čtvrtinový propad. "Kdybychom se nyní přenesli do demografické situace roku 2035 či 2040, tak máme podle mých osobních hrubých výpočtů průměrný důchod nikoli 12 500 korun měsíčně jako dnes, ale jen 9500 korun," uvedla Eva Zamrazilová.

Křišťálová koule, skrz kterou lze mnohé vidět. Špatné zprávy o důchodovém systému politici nikdy nechtějí slyšet. Vždyť opravdu zle bude až v době, kdy zaručeně povládne někdo jiný. Snaha vyčíslit skutečnou kupní sílu budoucích penzí je tedy záslužná už proto, že může sloužit jako budíček. Odhad na desetiletí dopředu je vždy zatížen extrémní mírou nejistoty, ale stojí na racionálních předpokladech. Je možné se utěšovat třeba tím, že za dvacet let už budou místo nás pracovat roboti. Jen aby také platili důchodové pojištění.

Letos vzniklá rada má dohlížet na to, aby se český stát nikdy neocitl v situaci, ve které by vláda byla nucena vyhlásit bankrot. Podle Zprávy o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, kterou tým Evy Zamrazilové vydal v říjnu, budou české vlády po roce 2035 před touto hrozbou stát. Zvrátit takový osud může jen snížení budoucích penzí nebo důchodová reforma. Jinak by celkové vládní dluhy mohly do roku 2068 dosáhnout více než dvojnásobku hodnoty celé české ekonomiky. To jsou úrovně, na kterých je nyní finančně zdecimované Řecko.