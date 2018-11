Velká Británie a Evropská unie se po pětačtyřiceti letech rozcházejí, a jak už to u dlouhodobých vztahů bývá, rozvod není jednoduchý − i přes nepopiratelný pokrok, kterého obě strany od referenda o brexitu před dvěma lety dosáhly. Rozvodovou dohodu sice už schválili i ministři EU, tento týden se ale jednalo o detailech týkajících se budoucích vztahů Bruselu a Londýna. Ve středu večer o nich v Belgii britská premiérka Theresa Mayová hovořila se šéfem Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem. Obě strany chtějí i po brexitu, který je naplánován na 29. března příštího roku, spolupracovat v řadě oblastí. Na nedělním mimořádném summitu pak tuto politickou deklaraci spolu s celou dohodou schválí šéfové států a vlád ostatních 27 zemí unie.

Mayové se ale rozpadají vztahy i jinde. Ve středu v Londýně poprvé zasedla vláda v novém složení po rezignaci dvou ministrů, kteří odešli ze svých funkcí na protest proti podobě brexitové dohody. Euroskeptické křídlo konzervativců, které usiluje o důslednější rozvod s EU, chce navíc Mayovou odstranit z pozice vedoucí představitelky strany. Stále však hledá dostatečnou podporu pro zahájení hlasování o vyhlášení nedůvěry. Premiérčin těžký úkol nachystat podmínky pro vystoupení Spojeného království z unie naopak ale oceňují voliči. Ukázal to průzkum, který si nechal vypracovat deník The Times. Podle něj má Mayová nyní největší podporu od loňských předčasných voleb. Zatímco ještě před týdnem jí vyjadřovalo podporu 33 procent dotázaných, nyní je to 46 procent.