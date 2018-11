Jestli někdo dokáže být opravdu chladný k pohnutému osudu migrantů prchajících před chudobou a násilím, je to americký prezident Donald Trump. Dokonce nakázal na hranici s Mexikem poslat proti karavaně středoamerických běženců armádu. Inspiroval tím celou řádku lidí a poté, co karavana už dorazila k hranicím do mexického města Tijuana, místní obyvatelé přijali hesla amerického prezidenta za svá a upravili si je pro vlastní účely. Z davů protestujících proti přicházejícím migrantům tak bylo slyšet výkřiky jako Tijuana především! a Vypadněte domů!. Dav asi 300 demonstrantů přirovnával příchod migrantů k invazi. Pravda je, že jich do města dorazilo už několik tisíc a bez federální pomoci takový nápor milionová Tijuana nejspíš nevydrží, jak varoval starosta Juan Manuel Gastélum. Ten žádá Mexico City o humanitární pomoc, protože migranti se ve městě mohou zdržet klidně i několik měsíců. Na cestu k americkým hranicím se navíc už vydaly další stovky a možná i tisíce Středoameričanů. Tuto "invazi" tvoří nejrůznější lidé včetně žen a dětí. Odpor, se kterým se v Tijuaně setkali, je vesměs překvapil. Po cestě se většina z nich zatím setkávala s pochopením a pomocí od místních obyvatel. "Doteď se k nám chovali všichni tak dobře, dokonce i v Mexico City. Přemýšlela jsem, že bych v Tijuaně zůstala, ale teď si nejsem jistá," řekla novinářům dvaatřicetiletá žena z Guatemaly. "Jsou to rasisti," komentoval zase místní obyvatele v tričkách s trumpovským nápisem Udělejme Tijuanu zase velkou sedmatřicetiletý muž z Hondurasu.

