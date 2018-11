Spory mezi Izraelem a Palestinou jsou odvěké, ale tento týden pocítila potřebu vyjádřit se k nim i společnost Airbnb, jež zprostředkovává ubytování po celém světě. V úterý stáhla ze své webové nabídky ubytování v židovských osadách ležících na palestinském území na Západním břehu Jordánu. Izrael to rozzuřilo. Jakkoliv jde z hlediska mezinárodního práva fakticky o nelegálně okupované území židovským státem, Tel Aviv to považuje za politický krok. Společnost Airbnb to odůvodnila tím, že se rozhodla nepůsobit na území, jež je jádrem sporu Izraelců a Palestinců. Ze svého serveru vyškrtla zhruba 200 adres. Izraelské turistické agentury to ale považují za bojkot podnikání a cestovního ruchu. A z úst izraelských politiků přišla kritická smršť stížností opírajících se o argumenty, že stejně by měla firma postupovat i v případě Krymu, Tibetu či Západní Sahary, ale nedělá to. Kdo ovšem rozhodnutí Airbnb přijal s povděkem, jsou samozřejmě Palestinci a také ředitel lidskoprávní organizace Human Rights Watch pro Izrael a palestinská území Omar Shakir. Ten se vyjádřil v tom smyslu, že zrušení nabídek ubytování se snídaní na ukradeném území je rozhodně krok hodný následování. Příklad by si z toho podle něj měly vzít i další společnosti jako třeba Booking.com.

Izrael to považuje za bojkot. Premiér Benjamin Netanjahu trvá na tom, že se Izrael osad nikdy nevzdá. Nedávno proto přijal zákon, který umožňuje cizincům podporujícím bojkot vstup do země zakázat.