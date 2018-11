Svět není spravedlivý a politika umí být krutá. Nancy Pelosiová je ale dost zkušená a v politice příliš dlouho na to, než aby se nechala vyvést z míry. A vnitropartajní souboje umí mezi americkými politiky opravdu málokdo tak dobře jako ona.

Pelosiová věří, že odrazí odpor zevnitř své vlastní demokratické strany a v lednu to bude ona, kdo za demokraty převezme vedení Sněmovny reprezentantů amerického Kongresu. Což je po prezidentovi a viceprezidentovi třetí nejvyšší ústavní funkce USA.

Skupina demokratů, kteří v posledních týdnech zformovali opozici proti její kandidatuře na šéfku sněmovny, dobře ví, s kým má tu čest. V současnosti je nejzkušenější a nejmocnější aktivní americkou političkou. Zatím naposledy to prokázala v uplynulých měsících v předvolební kampani před listopadovými volbami do Kongresu. I díky její energii a organizačním schopnostem demokraté přebili republikány, volby vyhráli a v nastupujícím Kongresu převezmou většinu ve sněmovně. Pro prezidenta Donalda Trumpa to po dvou letech jeho vlády znamená, že se bude muset dělit s demokraty o politickou moc. A právě Pelosiová chce být jako šéfka sněmovny nejvýše postaveným demokratem, který se bude s Trumpem střetávat.