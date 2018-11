Ani podpora diktátora Kim Čong-una ze strany severokorejského lidu není příliš horká. Japonské televizi to prozradil O Čchong-song, mladý voják, který loni v listopadu přeběhl přes přísně střežené demilitarizované pásmo mezi Severní a Jižní Koreou. V Soulu se nejprve zotavoval ze střelných zranění, která mu způsobili jeho severokorejští kolegové na hranici. Už lékaři si při pohledu na jeho parazity prolezlé tělo dokázali udělat představu o životní úrovni v izolované KLDR. Po roce dal O Čchong-song svůj první rozhovor, ve kterém světu prozradil, že většina mladých lidí, jako je on, je vůči politice i svým vůdcům naprosto lhostejná. "Kdyby byl režim schopný nakrmit lidi, ocenili by to. Jenže oni nic nedostávají," vysvětlil mladík, který riskoval život, aby ze země uprchl. Tento názor podle něj sdílí 80 procent mladých Severokorejců. Ti už ke Kim Čong-unovi nevzhlíží.

O Čchong-song přitom nebyl v KLDR žádný disident ani nepřítel režimu. Ba naopak, sloužil jako voják u pohraniční stráže, a jeho otec je dokonce generálem. Utéct se údajně rozhodl poté, co se dostal do blíže nepopsaného sporu se svým kamarádem. Ještě předtím se posilnil alkoholem. Útěku nelituje a kritikou severokorejského vůdce nešetří. Potvrdil tak to, co mnozí nejspíš tuší. Podpora a bezbřehá láska k vůdci, které zobrazuje komunistická propaganda, je z velké části jen divadlo.