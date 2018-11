Vztahy mezi Spojenými státy a Ruskem nejsou nejvřelejší, ale tento týden znovu nápadně připomínaly období studené války. V médiích se objevovaly záběry z konce 80. let, kdy nejvyšší představitelé USA a tehdejšího Sovětského svazu podepisovali smlouvu, která teď mezi oběma velmocemi vyvolává rozepře. Donald Trump se před časem rozhodl od smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu odstoupit a ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že se to neobejde bez odpovědi. "Rozhodnutí Spojených států o odstoupení od smlouvy nepochybně nemůže zůstat a nezůstane bez odpovědi z naší strany," prohlásil podle agentury TASS ruský prezident na poradě s vedením ministerstva obrany. Takzvaná jaderná dohoda vešla v platnost v roce 1988 poté, co ji ratifikovali Ronald Reagan a Michail Gorbačov. Šlo o důležitý krok v jaderném odzbrojování v době, kdy USA a Sovětský svaz stály jako znepřátelené mocnosti na opačných stranách bipolárně rozděleného světa. Uběhlo třicet let a ruský prezident nešetří silnými výroky a hrozí odvetou. Konec smlouvy by znamenal, že Moskva může nasadit rakety krátkého a středního dosahu na hranice s Čínou a s NATO v Evropě. Washington ale Rusko obviňuje z toho, že dohodu stejně nedodržuje, což Putin odmítá.

