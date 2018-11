Jak se vyrovnat s příchodem zimy a chladného počasí? Zdá se, že obecně lze říct, že lidé nejčastěji sahají po alkoholu. Vyplývá to ze studie, na kterou v pondělí upozornil britský deník The Guardian. Britští vědci v ní popisují, že čím jsou dny kratší a teploty nižší, tím více se ve společnosti konzumuje alkohol. Souvislost mezi projevy zimního období a větší spotřebou alkoholu objevili v datech nasbíraných ve 190 zemí světa. Porovnali průměrný počet hodin denního světla za rok s průměrnými teplotami, poměrem těžkých pijáků a počtem případů cirhózy jater, která je připisovaná nadměrné konzumaci alkoholu. Podle autorů jde o to, že lidé nevědí, jak jinak než s lahví vína či piva trávit dlouhé zimní večery. Protože ale nechtěli jen přinést důkazy pro to, co si stejně většina lidí myslela, rozhodli se také hledat řešení. A podívali se na to, jak to chodí v severských zemích, jež proti alkoholismu úspěšně bojují. Příkladem hodným následování je podle jednoho z autorů studie Petera McCanna Island, kterému se podařilo snížit spotřebu alkoholu a návykových látek u dospívajících a mladých lidí. Trik spočívá v podpoře sportovních aktivit a motivaci k udržování zájmů a koníčků. Ve Švédsku zase zvýšili daně na alkohol, který se smí prodávat jen ve specializovaných obchodech. Britští vědci nakonec radí: Snažte se držet co nejdále od alkoholu, s příchodem zimy vás bude lákat čím dál víc.

