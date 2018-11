Do Kalifornie, kterou už přes dva týdny sužuje historicky nejničivější požár všech dob, přišla konečně studená fronta. Déšť brání tomu, aby se požár dál šířil, ale přinesl záplavy, které ohrožují Kaliforňany ubytované v táborech pro evakuované obyvatele. Tisíce lidí se kvůli tomu musely znovu přesunout. Požár, kterému se říká Camp Fire a který se podle odhadů místních úřadů nepodaří úplně zlikvidovat dříve než na konci měsíce, zlikvidoval téměř 13 000 domovů a zanechal za sebou desítky mrtvých.

Oheň spálil přes 150 000 akrů půdy, na které nezbyla žádná vegetace, jež by mohla vodu z přívalových dešťů vsáknout. Promáčená půda a sesuvy bahna komplikují práci hasičům a záchranářům, kteří stále pátrají po stovkách pohřešovaných.

Voda může spláchnout a po okolí roznést popel a další nečistoty ze spálených trosek. Může také spláchnout těla obětí. "Nemáme to v tomto okamžiku ve svých rukách," nechal se v polovině týdne slyšet Brian Ferreira, důstojník jedné z mnoha záchranných skupin. "Budeme pátrat tak daleko, jak jen to bude možné, budeme se snažit tak moc, jak to jen půjde. Takhle to teď bude vypadat," prohlásil.