Lídři států Evropské unie by měli na nedělním mimořádném summitu v Bruselu odsouhlasit podmínky, podle kterých nastane brexit. Měli by také potvrdit prohlášení o tom, jak budou vypadat vzájemné vztahy mezi Velkou Británií a unií poté, co Spojené království přestane být jejím členem.

Británie a EU chtějí uzavřít "ambiciózní, široce založené a vyvážené ekonomické partnerství", stojí v návrhu dohody, včera zveřejněném. Za tímto diplomatickým jazykem se skrývá závazek uzavřít takovou dohodu, aby se vzájemný obchod obešel bez cla. Cílem je také domluvit se na takovém režimu na hranicích, při jakém by se co možná nejméně kontrolovalo zboží. Zároveň je jasné, že určitá míra kontroly bude nutná, a podmínky pro obchod tak budou horší než nyní, kdy je Británie členem EU.