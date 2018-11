Poptávka po škodovkách neklesá, česká automobilka však tolik vozů nezvládne vyrobit a zákazníci musí buď čekat, nebo mohou i odejít. A teď navíc některé výrobní linky Škody Auto zpomalily výrobu. Nejsou potřebné díly. "Z důvodu nedostatečných dodávek ze strany některých dodavatelů dochází v současné době v závodě Kvasiny k úpravám výrobního programu. Společně s dodavateli pracujeme na opatřeních, která povedou k rychlému vyřešení situace," řekla HN mluvčí kvasinské továrny Martina Gillichová.

Podle odborářů je nouze především o čerpadla do motorů a výfukové systémy. Společnost však musela v poslední době řešit i výpadky v dodávkách dalších komponentů. Omezení výroby se konkrétně dotkne jedné z montážních linek, na které se kompletují vozy modelu Superb. Zaměstnancům do konce roku odpadne každý týden jedna směna, a to v sobotu odpoledne. O něco pomaleji se budou vyrábět také vozy Fabia a Rapid.