Nepovedené pokusy o výměnu politických vůdců nevyšumí, jak známo, jen tak do ztracena, ale mívají nedobré následky. Česko to zažilo už dvakrát a po aktuálním hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše to přijde zřejmě potřetí.

Začněme ohlédnutím. V letech 1997 a 1998 skončila snaha přimět tehdejšího premiéra Václava Klause k přijetí politické odpovědnosti za skandály kolem financování ODS docela jinak, než si oponenti představovali. Uskutečnily se předčasné volby, ODS se proměnila v sektu kolem přeživšího předsedy Klause a další vývoj v zemi zpečetilo uzavření takzvané opoziční smlouvy o stabilizaci politického prostředí.

V roce 2003 pak zákonodárci ČSSD nepodpořili Miloše Zemana, když se v nepřímé volbě ucházel o funkci prezidenta. Důsledek byl zase dalekosáhlý. Zeman to sociální demokracii vracel a z Hradu dodnes vrací i s úroky. Také Andrej Babiš měl ještě minulý týden namále. Po odvysílaném rozhovoru reportérů Televize Seznam s Andrejem Babišem mladším, který promluvil o svém údajném zavlečení na Krym v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo, měl co vysvětlovat. Přesto nic neobjasnil, žádná podezření nerozptýlil. Jen emotivně odváděl pozornost ke zdravotním a rodinným aspektům případu. O tom, že Babiš "krymskou krizi" jako premiér nakonec nejspíš přežije, ovšem rozhodly jiné tři faktory.

Zaprvé, demonstrace 17. listopadu v ulicích Prahy a Brna nepřerostly v masový odpor. Zadruhé, Babiše podržel prezident Zeman, když dal premiérovi bianko šek k eventuálnímu opětnému jmenování předsedou vlády. A konečně zatřetí, k šesti opozičním stranám, navrhujícím vyslovit svými dohromady dvaadevadesáti poslaneckými hlasy nedůvěru Babišově vládě, se nepřidala sociální demokracie. Takže potřebných sto jedna hlasů zůstalo fatou morgánou. Krize tedy končí? Nic se nezmění a všechno pojede dál jako dosud? Jak se to vezme.