Romain Duron

marketingový ředitel společnosti Groupe SEB

Společnost Groupe SEB, která v Česku prodává produkty značek Tefal, Rowenta a Krups, je francouzskou firmou vycházející z rodinné tradice. Byla založena v roce 1857 a po celou dobu existence pružně reaguje na spotřebitelské trendy a staví na hodnotách důležitých nejen pro zákazníky, ale také pro zaměstnance. Považujeme tedy za přirozené, že jsme již před časem přijali principy udržitelnosti a také cirkulární ekonomiky. V současnosti stavíme svou politiku na třech hlavních pilířích − snížení spotřeby energie u našich produktů o 20 procent do roku 2020, využití recyklovaného plastu a hliníku při výrobě a závazek k opravitelnosti našich produktů. Ten spočívá v redesignu konstrukce výrobků, rozšíření a posílení skladování a logistiky a rovněž zahuštění sítě autorizovaných servisních center. I proto jsme v letošním roce také na českém trhu představili fungování celého konceptu − ve spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky jsme koncem ledna uspořádali kulatý stůl, kde jsme spolu se zástupci ministerstva životního prostředí, OSN, Evropské komise a platformy Opravárna.cz v prostoru francouzské ambasády diskutovali o dalších možných společných krocích, které by měly vést zejména k edukaci společnosti. Tato naše iniciativa je vítána nejen spotřebiteli, které čím dál více trápí nadmíra odpadu a jsou stále citlivější na životnost u svých výrobků, ale také institucemi − Groupe SEB získala v tomto roce pro své značky Tefal, Rowenta a Krups European Business Award v kategorii Společenská a environmentální odpovědnost.

Pavel Gorecký

ředitel společnosti ERC-Tech

V Česku se vytvoří každý rok zhruba 16 až 17 milionů tun stavebních odpadů. Ty představují 40 až 45 procent všech odpadů vyprodukovaných v ČR a jsou významnou environmentální zátěží a zdrojem tvorby emisí CO2. Ve stavebním průmyslu se úroveň efektivní recyklace se zpětným využitím materiálu pohybuje okolo pěti až 10 procent. To je daleko menší podíl než v jiných průmyslových oborech. Přibližně 90 procent druhotných surovinových zdrojů ze stavebnictví se nevyužívá a končí na deponiích nebo skládkách, což představuje množství zatížení mezi čtyřmi a pěti miliony tun každý rok. Tyto surovinové zdroje se dají znovu efektivně využít a přinést společnosti významné ekonomické, sociální a environmentální benefity. Velkou výzvou je pro nás řešení celosvětového problému s využitím inertních a minerálních odpadů ze stavebních demolic, které dnes v naprosté většině končí na skládkách, a využít tyto suroviny zpětně pro výrobky a stavby. Naše společnost ERC-Tech přináší unikátní řešení, jak přeměnit stavební odpady na surovinové zdroje s následným stoprocentním využitím ve stavební výrobě, výrobě betonových prvků a betonu jako takového. Naše technologická inovace a know-how umožňují zastavit skládkování stavebních sutí, znečišťování krajiny a hlavně vodních zdrojů spodních vod a plně využít surovinového potenciálu ve stavebním průmyslu.

Proč se angažujete v oblasti cirkulární ekonomiky?

Zdeněk Horsák

ředitel společnosti SUEZ Využití zdrojů ze skupiny SUEZ

Již 30 let se pohybuji v oboru vodního a odpadového hospodářství a pozoruji, kolik cenných a využitelných surovin končí na skládkách nebo je jiným způsobem zmařeno. V Česku se tímto způsobem zahodí až 9,6 milionu tun odpadů. Zatímco příroda používá model cyklu, my lidé jsme se rozhodli produkovat a konzumovat lineárně. Produkujeme ze vzácných surovin výrobky, o kterých dopředu nepřemýšlíme jako o budoucích odpadech. Takový přístup je neudržitelný globálně i lokálně, environmentálně, sociálně i ekonomicky. Podle společnosti Global Footprint Network aktuálně lidstvo spotřebovává o 70 procent více zdrojů, než je na planetě k dispozici ve formě těch obnovitelných. Jinak řečeno − v roce 2018 jsme už k 1. srpnu vyčerpali celý roční příděl obnovitelných zdrojů Země. Česko je až z 80 procent závislé na dovozu surovin, a tak bychom měli co nejdříve toto plýtvání zastavit. Již delší dobu tvrdím, že význam slova "odpady" se zásadně posune směrem k významu "zdroje". Cítím osobní zodpovědnost, a to zejména k budoucím generacím, a tak se snažím, aby výrobci, spotřebitelé, firmy zabývající se odpadem a zpracovatelé vytříděných surovin spolupracovali a přemýšleli nad každým výrobkem z pohledu jeho minimálního dopadu na životní prostředí − maximální využití suroviny, minimum obalových materiálů, recyklovatelnost. Jak to změnit? Vlastně je to jednoduché: zvýšit cenu skládkování (tedy prostého odhazování odpadů) na evropskou úroveň a uvědomit si skutečnou cenu surovin.