Generace hippies měla heslo "make love, not war", což se do češtiny špatně překládá, protože jde o mírnou slovní hříčku. Make love, otrocky přeložené, znamená "dělat lásku", ale ve skutečnosti jde o vzájemné milování se, tedy o milostný sexuální akt. Do češtiny by se to tedy dalo přeložit jako místo války dělejte milování, ale to už tak pěkně nevyzní.

Toto heslo, které symbolizuje hnutí "květinové síly", flower power, ovlivnilo generaci našich rodičů a zároveň se stalo jakýmsi nepsaným idealistickým maximem. Víra v to, že nás láska (nebo milování) odnaučí válce a nenávisti, je sice krásná (a podobnou naději lze občas najít i v křesťanství), nicméně poněkud idealistická a nepraktická. Jak daleko bychom se asi dostali, kdybychom každému agresorovi nastavili láskyplně druhou tvář? Kdybychom násilný akt nechali bez reakce, bez odplaty? Jak by mohla skončit (třeba druhá světová) válka, kdyby mezi nenávistí přesycená vojska plná instrumentů na zabíjení vstoupil někdo, kdo by je vyzýval k lásce místo války?

Ironií je, že by tento návrh vojáci obou stran jistě uvítali. Na tom se všichni shodneme − byť to zní šíleně nerealisticky a naivně. Kdo by si myslel a křičel do světa, že nenávist je lepší než láska a že válka je lepší než mír? Který z krvácejících vojáků by nebyl raději, kdyby se "někde nahoře" síly domluvily na příměří? Snad všichni by raději mír, ale války se holt dějí stále, byť jsme na papíře racionální, post­ideologičtí (hoho), neinfantilní, vzdělaní, kulturní, kultivovaní a je už přece rok 2018 a jsme historií poučeni.

Obchod místo lásky

Ještě předtím, než se pořádně rozjelo hnutí hippies, napadlo v Evropě pár státníků něco podobného, ale s mírnou variací: make trade, not war! Tedy místo války obchod − neválčete, obchodujte. Vzletná slova o lásce a milování byla nahrazena čímsi mnohem "primitivnějším", hokynářstvím, chtělo by se říci. Válkou zničená Evropa začala pracovat na tom, jaký princip využít, aby se něco podobného nikdy neopakovalo. Jenže za ta tisíciletí evropských válek jsme nikde žádnou pořádnou radu, jak na to, nevygenerovali. Jen samá idealistická, dnes by se řeklo naivně pravdoláskařská klišé.