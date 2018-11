Hodinu po poledni začíná výuka na pražské Fakultě informačních technologií ČVUT. Do učebny vchází profesor, za ním jdou studenti, kteří nesou roboty. Ti zatím sami přijet neumí, ale brzy se to může změnit. Studenti je rozestaví mezi sebe po učebně, zasednou k počítačům a začínají programovat. O pár minut později roboty přivádějí k životu.

"Zdravím, vítejte na fakultě informačních technologií. Prosím, pokračujte tudy," říká robot Pepper v angličtině. Podobá se člověku a zvedá ruku, aby ukázal, kterým směrem se vydat.

Škola ho získala letos spolu s dalšími dvěma roboty, peníze na ně dostala z evropských dotací. Cena jednoho z nich se pohybuje kolem půl milionu korun. České vysoké učení technické je zavádí do výuky jako vůbec první česká škola a studenti se na nich učí programovat. Uplatnit se potom budou moci ve firmách, které různé druhy umělé inteligence čím dál více využívají.

"Naši roboti zvládají přenášet různé předměty, umí rozpoznat emoce, lidské tváře nebo jednoduché objekty. Využívají k tomu kamery, díky kterým vidí. Umí se také pohybovat, tančit, mluvit nebo rozpoznávat slova," říká vedoucí fakultní Laboratoře inteligentních vestavných systémů Miroslav Skrbek.

Studenti se teď chystají veřejnosti předvést, co své "svěřence" naučili. Do 1. prosince, kdy fakulta pořádá den otevřených dveří, chtějí roboty rozmluvit i rozpohybovat. "Ten náš zatím umí uchopit plechovku. Chceme ho naučit, aby uměl dojet ke koši a plechovku do něj odhodit. Dnes budeme rádi, když ho naučíme poznat, kam má jet," popisuje jeden ze studentů v učebně.