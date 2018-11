Domluvit se na úřadech, najít si práci a lépe se zapojit do života v Česku pomáhá cizincům školení organizované státem. Dosud bylo dobrovolné, od ledna 2021 má být povinné. Vztahovat se má na všechny s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, stihnout by ho museli během prvního roku v Česku. Novelou cizineckého zákona se dnes budou zabývat členové sněmovního výboru pro bezpečnost.

"Já jsem pro. Odlišnost prostředí přináší komplikace, které mohou vyvolávat xenofobní nálady," říká poslanec Jiří Veselý (ČSSD). O podobě a obsahu kurzů zatím debatují poslanci ve výborech, návrh novely představí ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Jeho úřad s povinnými kurzy počítá, mluvčí Hana Malá ale upozorňuje, že zákon ještě čeká další projednávání ve sněmovně i Senátu.

Kurzy by se netýkaly těch, kteří v Česku studovali nebo tu získali ochranu před obchodováním s lidmi. Stranou zůstanou také mladší 15 a starší 61 let. Lidé by se po jeho absolvování měli lépe zorientovat na trhu práce, v bydlení a naučit se komunikovat s úřady. Odnést si mají také povědomí o kulturních zvyklostech v Česku.