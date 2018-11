Centrální banka plánovala, že zhruba za rok bude mít nový zákon, který jí umožní účinněji regulovat hypoteční trh. Banky by tak mohla více donutit, aby na stále dražší bydlení půjčovaly opatrněji než doposud. Podle České národní banky je zákon nutný pro zajištění stability bankovního sektoru do budoucna.

Donedávna v tom byla zajedno s ministerstvem financí, které slíbilo návrh zákona předložit vládě. Podle legislativního plánu kabinetu premiéra Babiše to mělo být v září, k čemuž nedošlo. Ministerstvo nyní tvrdí, že se o to bude snažit do konce roku.

HN ale zjistily, že návrh stále nemá podporu, bez níž půjde chystaná regulace k ledu. "Alfou a omegou je teď vyjednávání na nejvyšší politické úrovni. Ministryně Schil­lerová ho chce uskutečnit během měsíce a od toho se odvine další postup," potvrdila její náměstkyně Lenka Dupáková. Podle ní ministerstvo nechce, aby se opakovala situace před loňskými sněmovními volbami. Poslanci návrh kritizovali, že ještě víc zhorší situaci v bydlení pro mladé. Nakonec spadl pod stůl.

V současnosti může ČNB přísnější pravidla pro hypotéky − limity na výši úvěru vzhledem k ceně nemovitosti či příjmu žadatele − bankám ukládat jen formou doporučení. Ta jsou ale obtížněji vymahatelná, než když budou v zákonu.