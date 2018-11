Příští rok se v Praze v Kongresovém centru představí v rámci konference Startup World Cup & Summit (SWCS) nejnadanější start-upy z celé Evropy. Vítězové národních kol na něm budou 10. dubna soupeřit o titul evropského šampiona, půl milionu dolarů, tedy 11,4 milionu korun, a postup do finále. To se uskuteční v květnu v San Francisku a na vítěze tam čeká už milion dolarů.

Pro české start-upy vede cesta do finále přes regionální kolo, do kterého se dostane 21 nejlepších firem ze zemí visegrádské čtyřky. Proběhne 9. dubna a do celoevropského klání z něj postoupí čtyři nejlepší.

"Těší nás, že po ročnících 2017 a 2018 se nám podařilo posunout Startup World Cup & Summit na další úroveň a stát se pořadatelem prvního kontinentálního finále," říká Vítek Šubert, spoluzakladatel a šéf inkubátoru UP21.