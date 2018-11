Tuzemská ekonomika podstatně zpomalila svůj růst. Nedávné snížení odhadů pro letošní či příští rok se může jevit stále jako docela optimistické.

Navzdory zřetelnému zpomalení průmyslové výroby v letošním roce a častým komentářům, které poukazují na slabší zahraniční poptávku, jsme ovšem v uplynulém čtvrtletí zažili solidní mezičtvrtletní růst exportu.

To by spolu s pokračujícím růstem ekonomik ve střední Evropě mohlo naznačovat, že se jedná o pouhé intermezzo a že silný růst se do Česka zase brzo vrátí.

Pokud se na to ovšem podíváme optikou Německa, je na tom její ekonomika podobně jako česká. Negativní dopad situace automobilového průmyslu se zdá být dočasný, ale zahraniční poptávka nepřestává dělat vrásky.

Dalším významným činitelem ovlivňujícím trh je zpomalení čínské ekonomiky. Její měnové podmínky se v letech 2016 a 2017 přitvrdily a obrat nastal až ve druhé polovině minulého roku.

Pokud vezmeme v úvahu zpoždění, lze očekávat, že i přelom letošního roku bude v případě německých exportů stále pod negativním vlivem čínských měnových podmínek. Změnu přitom můžeme očekávat až v průběhu prvního pololetí 2019.

To už bude ovšem čínská ekonomika čelit dalšímu stupni obchodních válek s USA.