Mexická Guadalajara dala světu tequilu a hudebníky zvané mariachi. Samotnému Mexiku však darovala především drogové peklo. Na jeho počátky se dívá čtvrtá řada seriálu Narcos, který nově nabízí internetová videotéka Netflix. A tak jako u předchozích tří sezón platí, že skutečnost opět předčila fikci.

Narcos s podtitulem Mexico nejsou klasickou čtvrtou řadou tohoto drogového dramatu, ale novou sesterskou ságou, která se však od té předchozí kolumbijské výrazně neliší. Postavy i místo činu jsou odlišné, ale pohled na vznik drogových kartelů v Mexiku opět připomíná vznik mýtu. I bez postavy kolumbijského drogového barona Pabla Escobara, o jehož vzestupu seriál vyprávěl na začátku.

Protagonista nynější řady, guadalajarský drogový boss Felix Gallardo, se nechtěl smířit se životem venkovského farmáře, který pěstuje konopí a nechává na něm vydělávat jiné. Jako každý perspektivní gangster se také tento bývalý policista rozhodl, že chce mít kontrolu nad světem, ne se jím nechat ovládat.

V seriálu se tak z mexického státu Sinaloa stěhuje do Guadalajary a hned v první epizodě dává místnímu drogovému podsvětí brutálně najevo, že nepřijel jen nový "hráč". Gallardo míří, jak vysoko to jen jde. S partnerem, který umí vypěstovat lepší marihuanu než kdokoli z konkurence, uprostřed pouště v polovině 80. let minulého století buduje největší konopné pole světa, schopné pokrýt potřeby třetiny amerického trhu. A také spojuje rozhádané mafiánské rodiny, často ovládané sociopaty, ve funkční obchodní síť.