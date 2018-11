Martin Jahoda, spolumajitel a marketingový ředitel potravinářské společnosti Emco

Moje čtyři děti jsou zatím ve školním či předškolním věku, takže nejlépe jsou jim srozumitelné naše výrobky. Bavíme se spolu o tom, jaké výrobky připravujeme. Občas přinesu domů nějaké vzorky a ptám se jich, jak jim chutná a co na ně říkají. Přednedávnem jsme uvedli dětské cereálie Biskiti, u jejichž vývoje byly od začátku. Ptal jsem se jich na chuť vzorků, podobu obalů, byli jsme společně u nás v oddělení vývoje a vybírali jsme tvary smajlíků, které výrobek připomíná. Zdálo se mi, že když jsem jim přinesl finální Biskiti z výroby, byly na výrobek i Emco pyšné. Hned chtěly na druhý den vzorky pro kamarády do školy a školky.

Pavel Chýle, spolumajitel a obchodní ředitel stavební firmy Delfy

Zapojení mých dětí do firmy je dnes složitější, než to bylo u mě, protože máme více poboček a více zaměstnanců mimo vlastní rodinu. Aktuálně mi dorůstají děti ve věku 12, 11 a dvou let. Malé nástupníky vozím s sebou na pobočky a kontroly skladů, kde jim popisuji, co děláme. Samozřejmě znají všechny pracovníky, základem je vždy slušnost. Často tráví odpoledne se mnou v kanceláři, kde si dělají své úkoly a nasávají atmosféru rodinné firmy. Beru je také na jednání a doufám, že si tím osvojí dovednost komunikace. U prostředního chlapce plánuji od prázdnin první brigádu ve skladu, kdy bude spíš běhat s koštětem a pozná běžný pracovní rytmus a chod provozu. Dcera začne s úklidem provozoven. Dále je začnu seznamovat s naším pracovním systémem. Na otázku, zda budou chtít firmu jednou převzít, zatím říkají, že ne. Chci jim ale nechat svobodu ve výběru školy i zaměstnání − jen se je budu snažit přiklonit k tomu, co děláme nebo co bude do budoucna využitelné.

Daniel Morávek, spolumajitel výrobce vzduchotechniky Atrea

Máme tři děti školou povinné, ve věku 6, 9 a 11 let. O aktivním zapojovaní ale ještě nemůže být řeč. Samozřejmě jsou děti přítomné u spousty debat v rodinném kruhu o firmě, jejích problémech, úspěších i vizích. Byli bychom rádi, aby pokračovaly v rodinné firmě, ale v tuto chvíli je pro nás nejdůležitější je neodradit.