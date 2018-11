Za sedm let se chtějí manželé Soukupovi vydat na cestu kolem světa. Než svůj sen uskuteční, plánují se věnovat postupnému předávání svých firem IBA − Heros svým nástupníkům. Ty mají tři − děti Veroniku a Milana a jednatele skupiny Václava Vilda, který se brzy stane jejich zetěm. Zpočátku přitom Milan Soukup starší nechtěl, aby se z jeho firmy Informační a bezpečnostní agentura stal rodinný podnik. Ani manželka a děti nesnily o tom, že by ve společnosti, která se zabývá zabezpečováním objektů, pracovaly. Jenže vše dopadlo jinak. Marcela Soukupová koupila v roce 2009 konkurenční firmu Heros, a když obě firmy nedávno rodina sloučila do jedné skupiny, stala se její jedinou majitelkou a ředitelkou. Nyní Soukupovi řeší, jak se z vedení pomalu stáhnout a přenechat podniky další generaci.

HN: Proč jste si zvolili k předání firmy rok 2025?

Marcela Soukupová: Manžel má velký sen, že by chtěl objet kus světa. Tak jsme si řekli, že v horizontu do roku 2025 by to mohlo vyjít a že ještě těch šest let se budeme plně a intenzivně firmám věnovat.

HN: V jaké fázi předávání jste v současné chvíli?

Marcela Soukupová: Jsme na úplném počátku. Ještě nemáme nastavené noty, jak by to mělo probíhat. Jelikož máme děti ve firmě více než čtyři roky, tak si myslím, že zaučovací fázi už máme za sebou.

IBA – Heros Skupina firem vznikla sloučením dvou konkurentů. Milan Soukup starší založil se společníkem Informační a bezpečnostní agenturu v roce 1990. Podnik zajišťuje ostrahu či zabezpečování domů a objektů. Do firmy následně nastoupili i další příslušníci rodiny, v roce 2008 také manželka Marcela. Ta však o rok později koupila konkurenční společnost Heros a oba manželé podnikali ve svém. Nakonec ale firmy spojili do jedné skupiny.

Dalším jednatelem firmy je Václav Vild, v budoucnu manžel Veroniky Soukupové. Jednu z divizí firmy řídí syn Milan Soukup mladší.

HN: Čím jste si v rámci zaučovacího procesu prošli a v čem vám to pomohlo?

Milan Soukup ml.: Začal jsem jako brigádník, postupně jsem pracoval na vyšších pozicích a skončil jako manažer dohledového centra, které střeží objekty. To byla velká škola a dobrá manažerská zkušenost. Následně jsme rozjeli nový projekt Livesignal TV, který se zabývá výrobou videopřenosů pro televize a na internet a který jsem dostal celý na starost. Díky tomu, že jsem si vše prošel, jsem pochopil, jak je nastavená hierarchie ve firmě a jak ji rodiče řídí. Otevřelo mi to oči v tom, jak si vážit zaměstnanců, jak s nimi zacházet, komunikovat a jak na ně reagovat.

Veronika Soukupová: Já jsem nastoupila na konci roku 2008 a začala jsem jako úklidová pracovnice. Chtěla jsem si všechno projít, abych mohla získat zkušenosti a dostat se výš. Pak jsem začala řídit personalistiku. Teď jsem na mateřské, ale chtěla bych se znovu vrátit do personalistiky, protože mě ta práce bavila. Pomohlo mi to poznat firmu zevnitř, zjistit, jaká tam jsou pravidla, a hlavně nasbírat zkušenosti od rodičů, abychom pak mohli firmu správně vést.

Václav Vild: Před tím, než jsem v roce 2005 přišel do firmy, jsem učil, takže pro mě to byl přechod ze státní správy k soukromníkovi. Byla to výzva, protože mě manželé Soukupovi oslovili, abych k nim nastoupil jako řadový zaměstnanec, jako základní technik. Postupně jsem se vypracoval na vedoucího střediska, ředitele divize a následně až na jednatele.

Marcela Soukupová: Václav je druhým jednatelem společnosti a stal se jím ve chvíli, kdy ještě nepatřil do rodiny. Říkala jsem si, že je potřeba mít člověka, který má zkušenosti, aby firma fungovala i bez nás. Milanovi bylo tehdy 20 a Verče 26 let a ve Václavovi jsme viděli někoho, kdo může předávat našim dětem zkušenosti spolu s námi. On dnes tu roli plní v rámci správy majetku i řízení firmy. Je vidět, že se zaučováním a přenášením zkušeností jsme to udělali dobře. Letos jsme poprvé jeli na dlouhou dovolenou a nemuseli jsme nic řešit.

HN: Proč je tedy pro vás důležité začít řešit předávání už nyní?

Marcela Soukupová: Aby mladí věděli, kdy je to čeká. Kdybychom jim říkali, že jim jednou firmy předáme, tak to nemá žádný horizont. Chtěli jsme být konkrétní. Myslím si, že je důležité, aby měli nějaký termín a věděli, že jim chceme dát důvěru.

HN: Jak bude předávání dál pokračovat?

Marcela Soukupová: Určitě si jednotlivé fáze sepíšeme, je to potřeba. Přidělíme dětem a Václavovi role, které jsou ještě nepopsané, ale stejně je dělají. Milan například může nakládat do určité výše s financemi společností, provádí finanční transakce na bankovním účtu včetně plateb našich závazků a nakupuje potřebné věci pro provozní chod firmy. To samé dělá i Václav. Verča a oni dva jsou dnes hlavní manažeři. Samozřejmě nám ale ještě občas řeknou, že by bylo dobré, abychom šli na schůzku s nimi.