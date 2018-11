Firmu Alkion service jsme založili s otcem v roce 2009. Já jsem byl čerstvě po studiích a krátké zkušenosti v jedné mezinárodní firmě, otec se rozhodl odejít z korporátu a pustit se do vlastního podniku. Jeho nabídka podílu ve firmě mě velice oslovila a pustili jsme se do nového neznámého dobrodružství. Začali jsme podnikat v poměrně specializované oblasti čištění vzduchotechnických systémů pomocí moderních technologií, se kterými měl především otec zkušenosti z dřívějších pozic.

Přes mé uznání, že otec jako ředitel firmy zodpovědný za klíčová rozhodnutí při řízení bude mít pravomoc řídit i mě, nebyly některé situace idylické. Ukázalo se, že máme na řadu věcí rozdílné názory a v důsledku toho, že otec byl nejen můj nadřízený, ale také rodič, docházelo k nepříjemným si­tuacím v kanceláři nebo v přítomnosti ostatních zaměstnanců.

Diskuse o cenách, správném postupu při vyjednávání nebo při hodnocení proběhlých zakázek občas nepostrádaly jisté napětí a vzrušené osobní výměny názorů. Na zajímavosti celému dění v prvních letech firmy dodával i fakt, že účetnictví řídila má matka.

Nejednat na vlastní pěst

Co se však ukázalo jako klíčové, bylo budování firmy z pozice důvěry. Nikdy jsme se nedostali do situace, že bychom se s otcem navzájem obvinili z nečestných úmyslů, že bychom podnikali kroky na vlastní pěst, kroky, které by mohly být nevratné. Přestože byly naše diskuse často iracionální a ovlivněné specifickým vztahem otec−syn, nikdy nedošlo k jednostranným podpisům dokumentů či akcím "na truc". Zpětně to vidím jako největší vklad a základ naší firmy − naprostá a oboustranná důvěra.