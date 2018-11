Nová studie Aspen Institutu ukazuje, že nejlépe se žije obyvatelům okresů větších měst, jako je například Plzeň, ale i některých částí Vysočiny či východních Čech. Na druhé a třetí příčce žebříčku, který porovnával kvalitu života v jednotlivých obcích republiky, se umístily okresy Ústí nad Orlicí a Žďár nad Sázavou. Nejhůře ve studii dopadly regiony Ústeckého a Karlovarského kraje a části Moravskoslezského kraje, na posledních místech skončily okresy Most, Teplice nebo Sokolov.

Data vycházejí ze zprávy středoevropské pobočky mezinárodního think-tanku Aspen Institute, která zmapovala regionální nerovnosti v kvalitě života obyvatel České republiky. Zpráva neporovnávala kvalitu života pouze na úrovni okresů, ale zkoumala, jak se žije obyvatelům všech obcí v Česku. A to na základě objektivních parametrů jako například počet exekucí na počet obyvatel jednotlivých obcí. Podle jejích výsledků se nejvyšší životní úrovni těší obyvatelé malého města Nupaky z okresu Praha-východ, který celkově skončil ze 76 okresů až na 14. místě.

"Máme nejnižší věkový průměr v celé republice, to mohlo výrazně přispět," vysvětluje si úspěch v žebříčku starosta Nupak Václav Řezáč. "Mladí, kteří se sem přistěhovali do nové výstavby, mají děti a od toho se odvíjí velká část místních akcí. Pořádají mikulášskou nadílku nebo dětský den," vyjmenovává Řezáč. Vedení obce také zavedlo nový kamerový systém, postavilo mateřskou školu a plánuje vybudovat obchvat, který by odvedl auta sjíždějící z ucpané dálnice mimo obec.