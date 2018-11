Klasické gramodesky získávají v posledních letech znovu na oblibě. K jejich sílícím prodejům nevede jen nostalgie hudebních fanoušků, ale především fakt, že dokážou zvuk reprodukovat mnohem věrněji než digitální CD nosiče. Největší světový výrobce vinylů, společnost GZ Media z Loděnice na Berounsku, se teď rozhodl atraktivitu desek ještě zvýšit. Oslovil další českou firmu − IQ Structures −, která pro něj vyvinula unikátní hologram, jenž umístila na plochu malé SP desky.

Single s písněmi jazzového trumpetisty Louise Armstronga se už na první pohled od klasické desky liší. Na celé jeho ploše je vyvedený velký hologram trubky spolu s několika menšími obrázky nástrojů či not. Když se navíc deska roztočí, začnou se na jejím povrchu jen za pomoci běžného osvětlení blýskat abstraktní zelené nebo červené obrazce, které se během rotace vinylu postupně rozsvěcují.

Výsledný vizuální efekt je zatím dvoudimenzionální. "V budoucnu bychom ale chtěli hologram ještě vylepšit a umístit ho na velkou LP desku," říká šéf rozvoje podnikání IQ Structures Robert Dvořák. Podle něj by hologram na chystaném "elpíčku" mohl vytvářet také prostorovou iluzi. Obrazy by z něj vystupovaly, takže by zpěvák či zpěvačka mohli na holografické animaci například tančit.

Single s písněmi legendárního jazzmana je zatím první holografickou deskou, na jejímž vývoji se obě tuzemské firmy podílely. Slouží především jako ukázka inovativní technologie. Loděnický výrobce ale má s hologramy velké plány. Jejich zobrazování na deskách se podle něj sice zřejmě nestane masovou záležitostí, mohlo by ale oslovit sběratele prémiových vinylových alb. "Jsme proto již v kontaktu s předními hudebními vydavateli a věříme, že v příštích měsících holografické desky vydají známí světoví interpreti," uvádí ředitel GZ Media Michal Štěrba.