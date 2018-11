Premiér Andrej Babiš bojuje v těchto dnech na dvou "frontách". Na té politické se snaží zabránit tomu, aby páteční hlasování o nedůvěře jeho vládě, vyvolané opozicí, pro něj neskončilo porážkou. V osobní rovině musí vysvětlovat policii své chování k synu Andrejovi, který mimo jiné reportérům Seznam Zpráv tvrdil, že jeho otec chtěl, aby zmizel kvůli vyšetřování kauzy Čapí hnízdo. V ní jsou oba Babišové obviněni z toho, že údajně zneužili ­padesátimilionovou dotaci.

Pokud jde o vládu, tam si v úterý Babiš pojistil důležitou podporu komunistů, když navštívil jednání širšího vedení jejich strany. Po něm předseda strany Vojtěch Filip oznámil, že KSČM nenechá vládu ANO a ČSSD padnout. "Spekulace o tom, že premiér někam syna uklízel, jsou zcela nepodložené, dokonce bych řekl, že je to totální lež," uvedl Filip s odkazem na to, že syn je už deset let občanem Švýcarska.

Těžší vyjednávání čeká Babiše se sociálními demokraty, kteří by byli nejraději, aby vládu opustil a místo něj nominovalo hnutí ANO do čela vlády někoho jiného − například místopředsedu Richarda Brabce. Něco takového ale Babiš i další zástupci ANO kategoricky odmítli.

Sociální demokraté sice zatím nechtějí hlasovat pro pád vlády, ale teprve středeční jednání jejich předsednictva a poslanců rozhodne, jak budou postupovat. "Po tomto zasedání se dozvíte stanovisko ČSSD," sdělil včera šéf sociálních demokratů Jan Hamáček.