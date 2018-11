Tohle je místo, kde končí sny. Nevíme, co dělat. Nevíme, co se bude dít. Nikomu nevěříme, vykládal třiadvacetiletý Rodny Pérez z Guatemaly španělskému listu El País krátce poté, co s karavanou běženců dorazil do mexické Tijuany. Hned za městem leží hranice se Spojenými státy, kam migranti z Hondurasu, Salvadoru a Guatemaly už několik týdnů putují.

Zatím se tu ale musí připravit na dlouhé čekání. Běženců jsou ve městě odhadem tři tisíce, dorazili v posledních týdnech a nejčastěji prchají před násilím a chudobou ve Střední Americe.

Kdo chce požádat o azyl, musí se zapsat do pořadníku, který určuje, kdy se kdo setká s americkými azylovými úředníky. Nápor tisíců žadatelů ale úředníci nestíhají. V Tijuaně se proto tvoří dlouhé fronty, čekací doba se výrazně protahuje. Může zabrat až měsíce, než se na člověka dostane řada.