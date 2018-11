Sedmadvacetiletá Michaela nebyla na zdravotní prohlídce pět let. Až když nastoupila do nového zaměstnání, překvapila ji obvodní lékařka tím, že jí zakázala řídit bez brýlí. "Uvědomovala jsem si, že nevidím nejlépe, ale nikdy jsem si nemyslela, že je to až tak špatné," říká.