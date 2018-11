Co se mezi lidmi v oboru letectví a kosmonautiky jen proslýchalo, je teď oficiální. V Česku se začíná vyvíjet zcela nový druh motoru pro satelity obíhající Zemi. Takzvaný air-breathing (tedy vzduch dýchající) iontový motor má družicím umožnit létat níž než dnes a prakticky bez paliva, bude jim k tomu stačit pouze atmosféra Země. HN to oznámil Výzkumný a zkušební letecký ústav (VZLÚ), který bude společně s firmou SpaceLab EU motory vyvíjet.

"Dnes na udržení družic potřebujete palivo. Čím níže družice obíhá, tím více paliva potřebujete. Náš typ motoru funguje skvěle právě tam, kde je ještě zbytková atmosféra, tedy právě na nízkých oběžných drahách," popisuje Vladimír Dániel z VZLÚ. Využívá k tomu elektrostatiku − ve zbytkové atmosféře jsou některé částice kladně nabité, jiné záporně. Motor je dokáže urychlit, a získat tak impulz pro družici.

Právě na drahách nižších než 400 kilometrů nad zemským povrchem dnes dlouhodobě nelétají žádné družice. Ve vědeckých misích se podařilo udržet je v těchto výškách nejdéle dva roky, než jim došlo palivo (většinou xenon). S motorem, který v prostorách VZLÚ začíná vznikat, by se tento prostor družicím otevřel, jejich životnost by se podstatně prodloužila − záleželo by jen na trvanlivosti materiálů.