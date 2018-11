Výčet ocenění a úspěchů Carlose Ghosna je docela dlouhé čtení. Dlouholetý šéf ­Renaultu, který z francouzské automobilky udělal ziskovou firmu a hlavně dokázal zachránit japonský Nissan, byl v Asii přímo uctíván. O to větším šokem je jeho nedávný konec ve firmě a obvinění z finančních machinací. Ghosn přitom opakovaně obsazoval místa na vrcholu žebříčků nejvlivnějších mužů obchodního světa.

O jeho renomé hodně vypovídají i používané přezdívky. Poté, co odvrátil krach Nissanu, se mu říkalo "pan Spravím to". Samo za sebe mluví doplnění jeho jména na Carlos "Superman" Ghosn. Nejvíc ale říká jeho první přezdívka získaná v době, kdy nemilosrdně "řezal" v Renaultu, firmě, která za desítky let ve vlastnictví státu poněkud "ztloustla" a na její efektivitě to bylo znát. Tehdy Ghosnovi říkali "Le Cost Killer", což překlad ani nepotřebuje.