Blíží se hlasování o nedůvěře vládě a současná aféra kolem Andreje Babiše mladšího a jeho dobrovolně-nedobrovolného transportu na Krym se zvolna rozpadá v několik tragikomických příběhů. Proberme je postupně.

1. Tragikomedie oranžová. ČSSD se tváří, že tlačí premiéra Babiše ke zdi, jenže je zjevné, že je to jen povinné brblání. Kdyby ČSSD vládu shodila, dostal by se ke slovu prezident Zeman a vznikla by nová Babišova vláda, třeba s podporou Tomia Okamury. Jakpak by asi sociální demokraté vysvětlili svým voličům, že de facto sami sebe vykopli z vlády, do které ani ne před půl rokem vstoupili s argumentem, že "budou moci prosazovat levicový program"? Řekli by jim, že už levicový program prosazovat nechtějí? Lituji, ale tohle by nezkomunikoval ani Jan Zlatoústý, natož Jan Hamáček. Kdyby pak náhodou došlo k předčasným volbám, dopadla by ČSSD zřejmě ještě hůř než loni. Kdo ví, jestli by se vůbec dostala do sněmovny. Takže jestli chtějí sociální demokraté ještě aspoň pár let přežít (a sehnat peníze na zaplacení třísetmilionového dluhu dědicům Zdeňka Altnera), nemají co řešit. Všechny řeči, jak moc by chtěli, aby vládu vedl někdo jiný než Babiš, jsou jen naplňováním tragikomické role, do které se sami obsadili tím, že do vlády trestně stíhaného oligarchy vstoupili. Nezbývá jim než hrát dál.

2. Tragikomedie opoziční. Demokratické strany trvají na tom, že chtějí vyslovit nedůvěru Babišově vládě, ale nemají nejmenší tušení, co by dělaly, kdyby se to náhodou povedlo. Smutně úsměvnou povahu pokusu o vyslovení nedůvěry vládě dobře ilustruje "motivační" tweet předsedy ODS Petra Fialy: "Pokud vláda ztratí důvěru, nehrozí žádná katastrofa a nic horšího než současný stav nemůže nastat." To je esence bezradnosti. Běžně to ve světě dospělých lidí bývá tak, že o něco usilujeme, abychom situaci významně vylepšili. Ovšem pokud někdo usiluje silou moci o výsledek, který bude podobně průšvihový jako současný stav, přičemž nemá nejmenší tušení, co dál, podává výkon hodný tragikomika.