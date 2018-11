Pokud ve firmě zastává vlastník zároveň roli manažera, komplikuje to zvládnutí krizí. Když pak podnik skončí v insolvenci, zůstane po jejím skončení původnímu majiteli pouze v desetině případů. Ukazují to data, která zveřejnila poradenská společnost PwC na Restrukturalizačním fóru.

"Vlastník věří v návrat starých časů, věří, že dobře bylo a znovu se to vrátí. Má konflikt zájmů. On všechny zaměstnance najal, on je vychoval a nechce je v útlumu propouštět," popisuje typickou situaci v problémových firmách partner PwC a předseda Turnaround Management Association ČR Petr Smutný. Podmínkou úspěšného zachránění firmy je přitom zásadní změna jejího fungování. Tu obvykle není vlastník schopný realizovat sám. Podle studie PwC je tak ve vlastnicky řízených firmách v 80 procentech případů klíčem k úspěchu restrukturalizace příchod nového vedení.

To ostatně potvrzují i podnikatelé, kteří si už změnou vlastnicky řízené na manažersky vedenou společnost prošli. "Vlastník se snadno dostane do nepatřičné situace − jeho emoce mohou poškozovat zejména revitalizační kroky. Nemluvě o krizovém managementu, který je doménou profesionálů, a nikoli věc intuice," říká vlastník stavebnin Pro-Doma Josef Mařinec.

Nepodceňovat první známky potíží

Pokud si vlastník nepřizná nutnost změny včas, hrozí, že podnik skončí v úpadku. Jak těžké je zabránit krachu podniku ve chvíli, kdy krizové manažery tlačí čas, nedávno ukázal případ kdysi miliardové ostravské společnosti Vítkovice Power Engineering (VPE).