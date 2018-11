Růst české ekonomiky ve třetím čtvrtletí opět zaostal za očekáváním. Meziroční tempo zvolna klesá ke dvěma procentům. Bylo by předčasné překreslovat trend hrubého domácího produktu na základě vývoje v jednom čtvrtletí. Ostatně by bylo předčasné činit hlubší závěry i o samotném třetím kvartálu, dokud neznáme strukturu HDP.

Vykázané zpomalení růstu nicméně zapadá do tendence pozorované od počátku letošního roku a do mozaiky slabších dat z eurozóny. I když se tempo mezičtvrtletního růstu HDP v závěru letošního roku i v roce 2019 v porovnání s letošním třetím čtvrtletím oživí, celoroční růst české ekonomiky dle všeho spadne pod tři procenta − letos i napřesrok. To by nebylo špatné, přesto by ale byl růst zcela jinde než v roce 2017, kdy HDP vyskočil o čtyři a půl procenta.

Zlaté časy tak začínají ztrácet svůj lesk. Firmy a domácnosti v české ekonomice začnou upravovat svá příjmová i výdajová očekávání, slabší růst bude mít vliv na veřejné rozpočty.

Dilema se rýsuje i pro Českou národní banku: slabší data o HDP oslabují korunu, což je argument pro růst úroků. Zpomalení ekonomiky ale zároveň povede ke zmírnění cenových tlaků, a ČNB tak na slabší korunu nemusí reagovat mechanicky. Data o HDP vyzývají k rozvážnosti − což ostatně platí i pro finanční trhy.

Související