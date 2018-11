S koncem roku se podnikatelé a firmy chystají na daňové změny, které je od ledna pravidelně čekají. Letos však již poněkolikáté nebudou až do poslední chvíle vědět, na co a odkdy se mají nachystat. Takzvaný daňový balíček z dílny ministerstva financí, který zatím prošel prvním čtením ve sněmovně, se pravděpodobně do konce roku protlačit až k podpisu prezidenta nepodaří.

Termín schválení se nedá odhadnout. "Není možné vyloučit, že novela bude vrácena Senátem," řekla mluvčí resortu Šárka Šmolíková. O horní komoru se vláda skutečně nemůže opírat, což potvrdily i nedávné volby, v nichž posílily opoziční strany. Ministerstvo financí přiznává, že vypracovalo návrh, který by posunul platnost daňových změn namísto od 1. ledna až na následující měsíc po vyhlášení zákona.