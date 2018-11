Nový zákon připravíme do voleb, ale veřejnosti ho nepředstavíme. Jednoduchých daní se podnikatelé dočkají nejdříve v roce 2020, uvedla v létě loňského roku tehdejší náměstkyně ministra financí, nyní již ministryně financí Alena Schillerová. Teď, o více než rok a volby později, se zdá, že se daňová revoluce odkládá na neurčito a pokračuje chaos. Daňový zákon se od roku 1993 měnil více než stopadesátkrát a měnit se bude i nadále.

Místo nového a jednoduššího daňového zákona je nyní ve sněmovně opět jen novela, jež měla platit od začátku příštího roku a rozpočet s ní počítá. I ta přitom zavádí nezanedbatelné úpravy − namátkou vyberme přesuny v sazbách daně z přidané hodnoty či výrazné navýšení záloh na sociální odvody pro živnostníky.

Je přitom dost pravděpodobné, že se ani tyto změny schválit do konce roku nestihnou. Ministerstvo financí proto pro jistotu připravilo další novelu, která určí, kdy vlastně úpravy platit začnou, když to nebude od ledna, což se kvůli přepracovanosti poslanců zřejmě opravdu nestane. Připomeňme, že novela je ve sněmovně od začátku léta. Průtahy se pak dají očekávat i v Senátu − vzhledem k jeho nové skladbě zákon zřejmě poputuje zpět do sněmovny. Přitom podnikatelé potřebují vědět, co je čeká, s předstihem, aby tomu mohli přizpůsobit svoje daňové programy a nastavení bankovních účtů.