Vláda bude rozhodovat o návrhu Asociace krajů zabránit tisícům dětí ve studiu na střední škole. Kraje prosazují, aby bylo zavedeno takzvané cut off skóre, tedy aby byla stanovena hranice počtu bodů ze státních přijímacích zkoušek, pod kterou nesmí škola uchazeče o maturitní studium přijmout.

Co kraje k tomuto návrhu vede, těžko říci. Proti jsou nejen experti na vzdělávání, ale i Svaz průmyslu. Ten ví, že firmy potřebují kvalifikované zaměstnance a za podmínek, které kraje prosazují, by se některé obory vůbec neotevřely. "Společnost se mění, do výroby proniká robotizace a digitalizace. Jestli se chceme připravit na posun ekonomiky k vyšší přidané hodnotě, potřebujeme co nejvíce kvalitně vzdělaných lidí," řekla nedávno Respektu specialistka na vzdělávání Svazu průmyslu Milena Jabůrková. Má pravdu. Nahánět děti proti jejich vůli na učňáky je problematický nápad, nejen z pohledu budoucnosti dětí, ale i z pohledu perspektivy celé ekonomiky.

Nechť vláda nápad na cut off skóre karlovarské hejtmanky Jany Vildumetzové zváží. Ale lze doporučit, aby vycházela z reálných údajů. Hejtmanka prohlásila, že chce omezit počet přijatých na střední školy hlavně proto, že u maturit propadá neuvěřitelné množství studentů. Podle ní to bylo letos 37 procent. Jenže to je zavádějící tvrzení. Údaj, který Vildumetzová používá, se zaprvé vztahuje pouze ke Karlovarskému kraji, který je, pokud jde o úroveň škol, nejhorší v Česku. Ale hlavně jde o číslo pouze za jarní termín maturit. Mladí lidé mají přitom k jejímu složení ne jeden, ale tři pokusy. A jak to tedy vypadá? Podle Cermatu nezvládla od roku 2011 státní maturity ani napotřetí pouhá čtyři procenta studentů. To už tak děsivě nevypadá, což?

Doufejme, že vláda návrh odmítne. Jednak proto, že nápad, aby jeden test fatálně rozhodoval o vzdělávací dráze dětí, je arogantní hloupost, jak přesně na Twitteru poznamenal rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek. Ale i proto, aby kabinet nebyl k smíchu, že rozhoduje na základě manipulativních údajů hraničících s fake news.

