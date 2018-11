Rolí centrálních bankéřů je snažit se provozovat peněžní systém, aby běžel tak neslyšně a tiše, že lidé ani nezaregistrují, že existuje, opakuje v rozlučkovém rozhovoru pro HN svou oblíbenou myšlenku dlouholetý viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl. Lze v tom číst projev pokory klasického liberála a vnímat smíření radikálního ekonoma, který byl u zásadních rozhodnutí posledních let, s tvrdou realitou diktovanou světem moderních měn. Mojmír Hampl je ale současně tím členem bankovní rady, který s velkou pravděpodobností změnou svého názoru a následným hlasováním (úředního potvrzení se dočkáme už za rok a šest týdnů) fakticky spustil intervence proti koruně. Ty přitom zasáhly ekonomiku Česka tak silně jako málokteré jiné opatření posledních deseti let.

Hampl by jistě intervence obhajoval právě tvrzením, že umožnily, aby peněžní systém hladce fungoval a ekonomiku nedrtila deflace. Sama ČNB ve svém propagačním letáčku umělé oslabení koruny přirovnává k olejničce promazávající zadrhávající se hospodářské soukolí a jistě se najde řada ekonomů, kteří s takovým postojem souhlasí. Intervence se všemi důsledky však rozhodně neproběhly bez toho, aby je lidé zaregistrovali. Naopak, svou intenzitou byly od Hamplova ideálu tak vzdálené, že jít dál je jen těžko představitelné. Pro laika.

Masivní intervence proti vlastní měně jsou hlavním dědictvím generace centrálních bankéřů, která právě Příkopy vyklízí. Nejde přitom o minulost, k níž už je zbytečné se vracet. Situace podobná té před pěti lety, kdy byly intervence spuštěny, se může opakovat klidně už v další recesi. Sám Hampl si myslí, že potřeba popohnat inflaci ke stanovenému cíli zespoda nastane "častěji než v minulosti". Po jakém nástroji sáhne v případě, kdy už bude se sazbami u nuly, není těžké odvodit. Záporné úroky ČNB neuznává, a nehrne se dokonce ani do odstraňování technických překážek, které jim stojí v cestě. Kvantitativní uvolňování evropského střihu by prý ve specifických českých podmínkách nefungovalo. Chudáci Slováci, jimž jej ECB vnutila! Co tedy zbývá? Zase intervence.

Že jsou na ně v ČNB hrdí, víme. I Hampl průkopnickou roli českých centrálních bankéřů vyzdvihuje. Podle něj v měnové oblasti "hrajeme světovou ligu" a ČNB "do značné míry určuje standard i pro ostatní podobné centrální banky". Co na tom, že bianko šek v podobě "kurzového závazku" s cílem postrčit inflaci k cíli ještě žádná jiná centrální banka nevystavila. Ani reflexe intervencemi pokřivených podmínek na finančních trzích a toho, jak snížily účinnost běžné měnové politiky, se od Hampla nedočkáme. Radikální bankéř se však dlouhodobě netají tím, že je fandou "rozhazování peněz z helikoptéry" a starší koncept inovoval o kryptoměny. Ani tady není "od koho se učit". Při všem pochopení pro snahu centrálních bankéřů zapsat se do historie by snad mohl občas zaznít hlas příjemce měnové politiky, který by ocenil, kdyby centrální banka nebyla až tak vynalézavá.

