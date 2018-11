Koruna by měla zažívat zlaté časy. Poslední čtyři roky roste česká ekonomika o poznání rychleji než eurozóna, udržuje si současně vysoký přebytek zahraničního obchodu a Česká národní banka zvyšuje úrokové sazby tempem, se kterým na začátku roku počítal málokdo. V podobné zlaté éře na přelomu roku 2007 a 2008 zažívala koruna extrémní zisky. O posledních předkrizových prázdninách dokonce atakovala 23 korun za euro.

Dnes není zdaleka tak atraktivní, pohybuje se v blízkosti 26 korun za euro, a termínové dvouleté kurzy dokonce v blízkosti intervenční hranice 27 korun. Proč koruna není žádaným zbožím, i když nese výrazně více než záporně úročené euro?

Za prvé proto, že už si na její posilování vsadilo hodně hráčů. Před koncem intervencí v roce 2017 do Česka přitekl velký objem krátkodobého zahraničního kapitálu (odhadem desítky miliard eur). Většina těchto peněz u nás stále je. Zahraniční hráči nepřišli ovšem do korun s úmyslem zůstat v nich do "skonání věků". Jejich pozice jsou těkavé a při nárůstu strachu na globálních trzích, byť třeba na druhém konci světa, mají tendenci balit si kufry.