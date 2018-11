Premiér Andrej Babiš může přijít o svého právníka Michaela Bartončíka, který jej hájí v kauze Čapí hnízdo. Důvodem je to, že Bartončík současně zastupuje i další členy jeho rodiny, včetně Andreje Babiše juniora. A může tak být, zejména po událostech posledních dnů, ve střetu zájmů.

To, že advokát zastupuje více obviněných v jedné kauze − a nemusí to být jen členové rodiny −, není výjimečné. Jenže musí důsledně dbát na to, aby zájmy všech obviněných byly shodné. A to je v případě Babiše juniora a jeho otce problém.

Ukázalo se to poté, co Televize Seznam zveřejnila, že Andrej Babiš mladší pobýval po svém obvinění loni na podzim na Krymu. Podle jeho vlastních slov ale nedobrovolně, odvezl jej tam prý na přání otce a za použití výhrůžek Petr Protopopov. Poté co to jeho otec v médiích odmítl a uvedl, že má syn schizofrenii, Babiš junior poslal e-mail, v němž obvinil svého otce ze lži a oznámil, že chce vypovídat na policii.

"Podle toho, co slyšíme v médiích a co jsme slyšeli o možném zavlečení, tak ty zájmy zjevně mohou být rozdílné," konstatuje bývalý vrchní státní zástupce v Praze Stanislav Mečl. "Pokud existují pochybnosti, zda si jejich zájmy neodporují, měl by státní zástupce podat podnět k vyloučení zvoleného obhájce z obhajování," poukazuje trestní soudkyně Jana Miklová.