Premiér a lídr ANO Andrej Babiš zatím odolává tlakům, aby opustil svůj post v čele vlády, ale vyhráno ještě nemá. Proti Babišovi se čím dál častěji vymezuje jeho dosavadní spojenec − Jan Hamáček.

Nejprve Babišovy trumfy. Hamáček jako vicepremiér a ministr vnitra s Babišem sedí ve vládě, jako předseda ČSSD je koaličním partnerem hnutí ANO a zároveň prohlašuje, že zatím nechce hlasovat pro nedůvěru vládě. "Nevidím k tomu důvod," řekl včera v České televizi.

Premiérovi také nahrává, že prezident Miloš Zeman opakovaně prohlásil, že pokud by vláda padla, on pověří sestavením kabinetu opět Babiše. Ten má navíc spojence v komunistech a v případě nouze také v SPD Tomia Okamury. Ten několikrát zopakoval, že jeho strana je připravena "zaskočit" za sociální demokraty, pokud by se ti rozhodli vládu opustit. To všechno svědčí o tom, že by plánované páteční hlasování o nedůvěře vládě mohl přežít.

Zároveň je ale ze slov Jana Hamáčka zřejmé, že tlačí na Babišův odchod z kabinetu a také příliš nedůvěřuje Babišovi ohledně jeho chování v nynější kauze jeho pětatřicetiletého syna Andreje. Junior je společně s otcem a dalšími lidmi obviněný v kauze Čapí hnízdo kvůli podezření z dotačního podvodu za 50 milionů korun.