Premiér a lídr ANO Andrej Babiš zatím odolává tlakům, aby opustil svůj post v čele vlády, ale vyhráno ještě nemá. Proti Babišovi se čím dál častěji vymezuje jeho dosavadní spojenec − Jan Hamáček.

Nejprve Babišovy trumfy. Hamáček jako vicepremiér a ministr vnitra s Babišem sedí ve vládě, jako předseda ČSSD je koaličním partnerem hnutí ANO a zároveň prohlašuje, že zatím nechce hlasovat pro nedůvěru vládě. "Nevidím k tomu důvod," řekl včera v České televizi.

Premiérovi také nahrává, že prezident Miloš Zeman opakovaně prohlásil, že pokud by vláda padla, on pověří sestavením kabinetu opět Babiše. Ten má navíc spojence v komunistech a v případě nouze také v SPD Tomia Okamury. Ten několikrát zopakoval, že jeho strana je připravena "zaskočit" za sociální demokraty, pokud by se ti rozhodli vládu opustit. To všechno svědčí o tom, že by plánované páteční hlasování o nedůvěře vládě mohl přežít.

Zároveň je ale ze slov Jana Hamáčka zřejmé, že tlačí na Babišův odchod z kabinetu a také příliš nedůvěřuje Babišovi ohledně jeho chování v nynější kauze jeho pětatřicetiletého syna Andreje. Junior je společně s otcem a dalšími lidmi obviněný v kauze Čapí hnízdo kvůli podezření z dotačního podvodu za 50 milionů korun.

"Současná kauza kolem premiéra vládu extrémně zatěžuje," stěžuje si Hamáček, podle kterého by bylo dobré, kdyby stál v čele vlády někdo jiný z ANO. "Pokud by hnutí ANO přistoupilo na slovenský model, tak by to celou věc vyřešilo," řekl Hamáček. Na Slovensku odešel dřívější premiér za Směr Robert Fico z čela vlády a vede jen stranu.

"Novináři je zneužili" Premiér v neděli na Facebooku popsal svoje setkání se svým synem ve Švýcarsku: "Včera jsem byl navštívit svého syna Andreje a jeho mámu, abych si poslechl, jak prožívají poslední dny. Už pochopili, jak je novináři zneužili."

Pokud jde o Babiše mladšího, který žije s matkou ve Švýcarsku, jeho otec tvrdí, že syn od roku 2015 trpí schizofrenií. To chce Hamáček prověřit − jak vyplývá z jeho slov. "Je zejména potřeba, aby co nejrychleji proběhlo posouzení zdravotního stavu Andreje Babiše juniora," sdělil Hamáček v sobotu na Národní třídě lidem, kteří požadovali Babišovu demisi.

V neděli své vyjádření ještě přiostřil, když uvedl, že Babiš junior musí co nejdříve před nezávislého psychiatra, který jasně řekne, zda je nemocný. "Je potřeba, aby někdo stanovil, zda platí argument, že je nemocen, nebo nikoliv. A to není možné provést jinak, než že to udělá nezávislý odborník. My jsme připraveni, v týmu je policejní psy­chiatr," prohlašuje Hamáček.

O vážnosti situace svědčí i to, že šéf vnitra o této záležitosti mluvil přímo s Babišem a chtěl po něm, aby ohledně vyšetření syna "poskytl maximální součinnost". Babiš zatím kohokoliv, kdo zpochybňuje synovu nemoc nebo se o něj zajímá, označuje za hye­nu. Stejně tak označuje za lež synovo tvrzení, že byl dříve unesen na Krym a jeho otec chtěl, aby kvůli Čapímu hnízdu na čas zmizel.

Policisté se tento týden dokonce snažili s Babišem mladším navázat kontakt, protože novinářům ze Seznam Zpráv ve čtvrtek napsal: "Můj otec lže, chci vypovídat o svém únosu, přeji si být v kontaktu s policií." Jenže policistům se s ním nepodařilo spojit, kontakt přerušil i s novináři. A to poté, co jim ještě ve čtvrtek napsal: "Matka na mě začíná dělat tlak, protože můj otec určitě dělá tlak na ni prostřednictvím SMS." V sobotu ráno za ním odletěl Babiš starší s tím, že chce synovi pomoci.

Den po této návštěvě zveřejnila matka Andreje mladšího Beata prostřednictvím TV Nova prohlášení, ve kterém říká, že reportéři Seznam Zpráv "rozhovor sugestivními otázkami vedli tak, aby vyzněl v neprospěch Andreje Babiše staršího". Na toto vyjádření reagoval reportér Seznam Zpráv Jiří Kubík vyjádřením, že matka byla celé návštěvě novinářů přítomna a občas odpovědi svého syna doplňovala.

Kvůli své návštěvě u syna tak premiér přihlížel sobotním akcím u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii, z nichž některé byly namířeny proti němu samotnému, ze zahraničí. Staroměstské náměstí zaplnily tisíce lidí, kteří žádali jeho demisi. Vše probíhalo bez jakýchkoliv násilností, policisté ale vyšetřují incident z Národní třídy, kde jeden z protestujících vyhodil do koše kytice od Babiše i Okamury.