Události posledních dní v zemích střední Evropy nabízejí jeden společný zajímavý úhel pohledu na země, které se vymanily z komunistické totality. V Polsku vypukl korupční skandál, když si šéf finančního dohledu řekl majiteli banky v potížích o úplatek výměnou za přimhouření oka. Na Slovensku policie předvolala organizátory protivládních demonstrací k výslechu poté, co obdržela anonymní trestní oznámení, které hovořilo o pokusu o puč a napojení na George Sorose. Maďarští diplomaté propašovali do Maďarska bývalého makedonského premiéra, který měl doma nastoupit kvůli korupci do vězení. Místo toho požádal v Budapešti o azyl. A o případu Babiš junior se netřeba rozepisovat.

