Britská premiérka Theresa Mayová čelí tvrdé kritice kvůli návrhu dohody o odchodu z Evropské unie. Odpůrci začali sbírat hlasy k jejímu odvolání. Mayová ale dohodu hájí a tvrdí, že o rezignaci nikdy neuvažovala.

V rozhovoru pro televizní kanál Sky News Mayová vyzvala své kritiky, aby si to rozmysleli. "Moje odvolání nezjednoduší vyjednávání ani nezmění rozložení sil v parlamentu," prohlásila premiérka. Podle ní bude nejbližších sedm dní kritických pro Velkou Británii a vyjednávání o brexitu. Řekla, že tento týden pojede do Bruselu a bude jednat s řadou politiků, včetně předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junckera. V neděli se bude konat mimořádný summit evropských lídrů, který by měl za EU dohodu o brexitu schválit.

Dokument čítající 585 stránek ovšem v táboru zastánců vyvolal bouři nevole. Na protest odstoupili i dva ministři vlády Mayové, včetně ministra pro brexit Dominica Raaba. Ten v rozhovoru pro stanici BBC prohlásil, že by se Británie neměla nechat "zastrašovat a vydírat" při vyjednávání o odchodu z EU.

Část členů Konzervativní strany požaduje vyhlášení vnitrostranického referenda o důvěře premiérce. K vyhlášení je potřeba podpisů 48 poslanců. Sir Graham Brady, u kterého se podpisy scházejí, odmítl prozradit, kolik jich už má. Podle euroskeptické European Research Group by se potřebný počet měl sejít během tohoto týdne. Sir Graham Brady ovšem v rozhovoru pro BBC 5 prohlásil, že podle něj by premiérka své křeslo obhájila. Potom by se další hlasování o Mayové nesmělo 12 měsíců konat.