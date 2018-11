To, že by Petr Kellner a Daniel Křetínský mohli vložit své peníze a jméno do elitních evropských fotbalových klubů, zaujalo nedávno mnoho fanoušků. Nejen ty sparťanské, pro které by to znamenalo nejspíš i to, že druhý jmenovaný by se kvůli vyhovění regulím evropské asociace UEFA nejspíš musel − alespoň formálně − pražské Sparty zbavit. O Kellnerovi, který zatím žádný fotbalový klub ve svém portfoliu nemá, se spekulovalo jako o možném budoucím majiteli londýnské Chelsea, o Křetínském ve spojení s milánským AC či římským AS.

Do jaké společnosti by se čeští miliardáři takovým krokem dostali? Komu patří týmy ze čtyř nejbohatších lig Evropy? A mohou K&K vůbec na takové investice v západní Evropě pomýšlet?

Pokud by se měl nejbohatší Čech Kellner domluvit na odkupu Chelsea, kterou toho času vlastní Roman Abramovič, stálo by ho to odhadem mezi dvěma a čtyřmi miliardami liber. Abramovič se údajně zbavuje některých svých aktiv na ostrovech včetně klubu tamní Premier League, do nějž majetkově vstoupil před 15 lety, když za něj tehdy zaplatil 140 milionů liber. Důvod Abramovičových úvah o prodeji Chelsea? Británie začala přísněji pohlížet na ruské podnikatele v zemi a lustruje původ jejich majetku. Britské úřady už dříve Ambramovičovi neprodloužily vízum pro pobyt v zemi. Místo ruského pasu musel využít izraelský.

Jmění zakladatele investiční a finanční skupiny PPF Petra Kellnera odhaduje magazín Forbes asi na 13 miliard dolarů. Aktuálně je podle Forbesu dokonce o 1,5 mi­liardy dolarů bohatší než Abramovič. Pokud by Kellner získal podíl v některém z anglických prvoligových klubů, mezi dvacítkou majitelů týmů nejvyšší anglické ligy by byl bohatší zřejmě jen šejk Mansúr. Ten vlastní Manchester City. Celkem šejk Mansúr, především díky ropné společnosti International Petroleum Investment Company, ovládá a spravuje majetek v hodnotě asi 20 miliard dolarů. Člen vládnoucí rodiny ve Spojených arabských emirátech vlastní kromě Citizens, kde je už 10 let, podíly asi v pěti desítkách firem po celém světě.