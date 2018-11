Kubíček VHS

Sídlí ve Velkých Losinách a specializuje se na výrobu Rootsových dmychadel a dmychadlových soustrojí využívaných ve velmi širokém spektru oborů. Především ve vodohospodářství například pro čistírny odpadních vod a úpravny pitných vod, dále v zemědělství, potravinářství, stavebnictví, chemickém, těžebním a hutním průmyslu a také vyrábí speciální dmychadla do výbušného prostředí pro odsávání a přepravu třaskavých a jedovatých plynů. Počátky podniku spadají do roku 1991, kdy začal Karel Kubíček podnikat na živnostenský list, firmu Kubíček VHS založil v roce 2003 a dodnes ji vlastní. Společnost zaměstnává 110 lidí a loni její tržby dosáhly 150 milionů korun. Z nich 60 procent získala firma vývozem svých produktů do zahraničí, z 90 procent jde o dmychadla pro vodohospodářství. Dmychadla od firmy Kubíček VHS v současné době pracují ve 40 zemích světa.