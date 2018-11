Ministerstvo zahraničí přišlo na způsob, jak vyřešit problémy s pracovními vízy pro vietnamské žadatele. Ambasáda v Hanoji přestala žádosti o dlouhodobé pobyty přijímat letos v létě. Důvodem bylo přehlcení úřadu a bezpečnostní riziko. V říjnu čeští kriminalisté několik osob původem z Vietnamu obvinili z ovlivňování žádostí o povolení k pobytu tím, že zasahovali do počítačového systému. Obvinění si takto údajně vydělali stovky milionů korun.

Ministerstvo chce v návaznosti na chystanou novelu cizineckého zákona prosadit vládní nařízení, které by pro Vietnam zavedlo zvláštní režim, jaký už funguje například pro zájemce z Ukrajiny nebo Srbska. Ten by byl výhradním kanálem pro náběr žádostí o zaměstnanecké karty. "Rozhodování o udělení pobytu by se přesunulo na území Česka, kde je mnohem více pod kontrolou," vysvětluje Martin Smolek, náměstek ministerstva zahraničí. Povolení může v takovém režimu získat pracovník, kterého si vyhlédne tuzemská firma. Tím získává jistotu místa v pořadníku na podání žádosti. Podle Smolkova předběžného odhadu by v programu mohlo být několik stovek míst.

Opatření by zároveň podle ministerstva mohlo pomoci zastavit také příval správních žalob, které na úřad míří kvůli nedodržení zásad spravedlivého procesu. Tedy že zájemci o povolení nemají možnost o vízum ani zažádat. A to kvůli již zmíněným zásahům do systému. V současnosti řeší ministerstvo asi 600 žalob. Vietnamské žadatele v těchto případech zastupuje několik tuzemských advokátních kanceláří. "My hledáme způsob, jak můžou lidé vízum dostat, aniž by za to museli platit deset, dvanáct tisíc dolarů," říká Petr Václavek z advokátní kanceláře Čechovský a Václavek. "Jsou továrny, které mají pro ty lidi připravená pracovní místa. Žádají nás, abychom jim sem pomohli ty lidi dostat," dodává právník. Zájemce, kterým se žádost nedaří podat, zastupuje také advokát Marek Sedlák. Žije střídavě v Česku a ve Vietnamu. "Je to výnosné, to nepopírám," říká. Podle jeho odhadů je cena, kterou zájemci zaplatí za právní pomoc, mnohem nižší, než kolik stojí "zakoupení" místa na pořadníku ve Vietnamu.