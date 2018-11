V ČSOB Kateřina Pavlíková mimo jiné pomáhá v rozvoji nejvýše postaveným kolegům. Doma se do náročné situace dostala před dvěma lety, kdy k péči o dvě děti musela převzít také starost o vážně nemocného tatínka. Podle lékařů měl podstoupit amputaci nohy a ležel v nemocnici, kde se u něj manažerka střídala se sestrou. A společně se snažily zjistit, zda by jinde uměli lékaři amputaci předejít. "Vůbec jsme si nedokázaly představit, že by byl táta odkázán pouze na nás, a myslím, že ani on ne. Nechtěly jsme se s takovou diagnózou smířit," popisuje.